Barella e Calhanoglu diffidati in Monza-Inter: cosa rischiano in Supercoppa Italiana

Barella e Calhanoglu a rischio per la Supercoppa Italiana in quanto diffidati? Il nuovissimo regolamento, sempre più camaleontico in vista dell’attesa Final Four in Arabia Saudita, viene in “soccorso” di Inzaghi prima di Monza-Inter. Facciamo chiarezza sulla questione cartellini

DIFFIDATI NERAZZURRI – L’Inter nel weekend si presenterà a Monza con l’organico praticamente completo… eccetto Juan Cuadrado, operatosi prima di Natale. Anche per questo motivo Simone Inzaghi spera di avere subito a disposizione l’ultimo arrivato Tajon Buchanan, che ha già iniziato il lavoro in gruppo ad Appiano Gentile. Rosa al completo ma non mancano i diffidati. In vista di Monza-Inter di Serie A, prima partita del girone di ritorno ma ultima partita prima della Final Four di Supercoppa Italiana, l’attenzione è rivolta sul centrocampo. L’Inter ha in diffida sia Nicolò Barella sia Hakan Calhanoglu, che sono a rischio squalifica. Una squalifica che, in caso di cartellino giallo in Monza-Inter, sconteranno in Fiorentina-Inter di Serie A dopo il ritorno dall’Arabia Saudita. Lo stesso vale in caso di cartellino rosso per qualsiasi altro calciatore in distinta. Ed è una conseguenza pure logica ma non era per niente scontata. Meglio così, ovvio.

Barella e Calhanoglu diffidati Inter tranquilla

REGOLAMENTO FINAL FOUR – Una buona notizia per Inzaghi ma soprattutto per Vincenzo Italiano (Fiorentina), Maurizio Sarri (Lazio) e Walter Mazzarri (Napoli). Le proprie squadre hanno molti più diffidati rispetto all’Inter (rispettivamente tre, cinque e sei, ndr). In pratica, ciò che succede in Monza-Inter di Serie A non avrà conseguenze in Inter-Lazio di Supercoppa Italiana. E in vista della Finalissima di Supercoppa Italiana vale lo stesso principio: i diffidati in Serie A ammoniti in semifinale non salteranno l’ultimo atto della competizione ma la giornata successiva di campionato in calendario. La squalifica a Riad vale solo in caso di espulsione – diretta o per doppia ammonizione – in semifinale. Ecco perché Inzaghi può essere tranquillo: Barella e Calhanoglu non rischiano di saltare la Final Four di Supercoppa Italiana a causa della diffida in Monza-Inter di Serie A. In caso di accesso in Finalissima, guai a farsi espellere contro la Lazio!