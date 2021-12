Barella, batterie ricaricate. Bologna-Inter per ripartire al meglio

Nicolò Barella non ha preso parte, per squalifica, ad Inter-Torino, ultima gara del 2021 del club nerazzurro. Dopo un periodo di riposo, il centrocampista è pronto a ripartire in Bologna-Inter

RIPOSO – Nicolò Barella è un vero e proprio stakanovista dell’Inter. Il centrocampista, ex Cagliari, di fatto, non ha mai riposato veramente nelle ultime due stagioni, tale è la sua importanza nella mediana nerazzurra. Il numero 23 nerazzurro, però, ha saltato Inter-Torino per squalifica, potendo così “riposare” per la prima volta dopo tanto tempo. Un riposo che, seppur forzato, può essere stato decisivo. Nelle ultime partite, infatti, tolto il match casalingo contro il Cagliari, Barella era apparso più stanco del solito e ciò lo si vedeva da scelte, spesso, non lucide e poco utili. Bologna-Inter, in programma il 6 gennaio, è l’occasione giusta per ripartire al meglio.

RIPARTIRE – Barella ha vissuto un 2021 incredibile, coronato dal successo in Serie A con l’Inter ed il trionfo nell’Europeo con l’Italia da protagonista. Il rendimento del centrocampista, già altissimo, è ulteriormente cresciuto con Inzaghi in panchina, con il 23 che è diventato una vera e propria macchina da assist. Un anno magico quindi che, i tifosi dell’Inter, sperano possa replicare anche nel 2022 in arrivo. Anno in cui l’Inter vuole confermare quanto buono fatto vedere nella prima parte del campionato.