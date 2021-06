Barella e Bastoni, dall’Inter all’Italia per continuare a essere protagonisti

Barella e Bastoni sono gli unici due interisti della spedizione italiana di Euro 2020. Domani alle 21:00 è in programma Italia-Turchia, l’esordio azzurro ai prossimi Europei. I due nerazzurri che saranno impegnati con la Nazionale di Mancini hanno prospettive diverse ma la stessa voglia di fare bene in azzurro per confermare i progressi mostrati all’Inter.

BARELLA – Il numero 23 nerazzurro è uno dei cardini dell’Italia di Roberto Mancini. Il suo dinamismo e la sua qualità fanno di lui un elemento a cui è impossibile rinunciare. È così per l’Inter (che presto discuterà il rinnovo, vedi articolo) e sarà così anche per la Nazionale che domani inizierà la sua campagna europea affrontando la Turchia. Il centrocampista sardo ha accumulato 23 presenze in maglia azzurra con 5 gol all’attivo. Fin dall’esordio nel 2018 in amichevole contro l’Ucraina, Nicolò Barella è stato un elemento imprescindibile e nell’ultimo anno sembra aver fatto anche lo step che mancava a livello di maturità e gestione delle energie nervose, aumentando anche il bottino di gol. L’Europeo può essere la sua definitiva consacrazione su palcoscenici di alto livello.

BASTONI – Discorso diverso per il centrale difensivo mancino. Alessandro Bastoni parte dietro nelle gerarchie, alle spalle del capitano Giorgio Chiellini. Conta solo 5 presenze finora, ma le grandi stagioni in nerazzurro l’hanno portato di diritto in Nazionale come uno dei migliori interpreti del ruolo. Troverà anche lui il modo di mostrare il suo valore nel caso il ct lo chiamasse in causa. Ha comunque tutta la carriera davanti per prendersi quel posto da titolare nei prossimi appuntamenti della Nazionale Italiana. Alla spedizione azzurra avrebbe dovuto partecipare anche Stefano Sensi, ma i suoi problemi cronici gli hanno impedito di essere col gruppo di Mancini (vedi articolo).