Barella, in Atalanta-Inter a caccia di gol: l’ultima vittima proprio la Dea!

Nicolò Barella sembra in fase di ripresa, ma ancora a caccia di gol. L’ultimo risale alla partita contro l’Atalanta della scorsa stagione. Proprio la Dea sarà la prossima avversaria dell’Inter.

SOTTO TONO – L’inizio di stagione di Nicolò Barella non rispecchia totalmente le aspettative che la tifoseria dell’Inter aveva sul suo conto. Il rendimento sotto tono del centrocampista italiano salta all’occhio principalmente per due motivi. Il primo è che fino a pochi mesi fa Barella ha dimostrato di essere fra i più precisi ed affidabili di Simone Inzaghi, tanto da essere considerato uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro. La seconda motivazione, invece, è legata all’ottima risposta che gran parte dell’organico Inter ha dato in questo esordio stagionale. Da un calciatore come Barella certamente non ci si aspetta un calo di concentrazione, che si riflette anche sui numeri. Il numero 23, infatti, è ancora a secco di gol, che nelle sue passate stagioni non sono mai mancati.

VITTIMA – In Inter-Roma, tuttavia, Barella ha lanciato buoni e rassicuranti segnali di ripresa. Nonostante quella di domenica scorsa contro l’ex interista Romelu Lukaku fosse una partita potenzialmente nervosa, l’italiano ha mantenuto la calma e si è reso utile alla manovra nerazzurra. Il prossimo step, quindi la realizzazione personale, potrebbe avvenire – magari – nella prossima sfida in programma: la trasferta a Bergamo di sabato prossimo. L’ultima vittima di Barella, infatti, è stata proprio l’Atalanta. Quella volta, lo scorso 5 maggio, la partita contro la Dea, però, si era disputata in casa dell’Inter. Il gol del centrocampista aveva sbloccato il match, terminato 3-2 in favore dei nerazzurri. Chissà, dunque, se il cagliaritano non potrà aiutare Inzaghi anche questa volta, in una sfida che potrebbe rivelarsi particolarmente ostica.