Barella assente in Cremonese-Inter. Per Inzaghi un sostituto ‘obbligato’

Nicolò Barella salterà Cremonese-Inter (sabato alle 18) per squalifica. E per sostituirlo Inzaghi ha una sola scelta. Condizionata anche dal mercato.

NUOVO CENTROCAMPO – Esattamente come due settimane fa col Verona, anche Cremonese-Inter non vedrà Nicolò Barella in campo dal 1′. Ma stavolta non è un infortunio a fermare il numero 23. Bensì una squalifica, a causa dell’ammonizione rimediata contro l’Empoli lunedì. Il centrocampista potrà riposarsi in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta (che si giocherà martedì alle 21). Ma nel frattempo Simone Inzaghi dovrà pensare a come sostituirlo.

CANDIDATO FORTE – Contro il Verona la maglia da titolare sull’interno di destra del centrocampo finì sulle spalle di Roberto Gagliardini. Che al fischio finale si tolse lo sfizio di lamentarsi per i pochi minuti fin lì in stagione (sbagliando tempi e modi). Parole che probabilmente stanno influendo sulla sua uscita anticipata dall’Inter, vista la reciproca volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Motivo per cui è lecito attendersi che a sostituire Barella contro la Cremonese sarà Kristjan Asllani. Da capire se come interno o come regista di centrocampo, riportando Hakan Calhanoglu alla base. Ciò che è certo è che il giovane albanese ha bisogno di minuti. E l’impegno di sabato sembra l’occasione giusta.