Barella anima dell’Inter contro il Manchester City: un dato certifica

Nicolò Barella è meritatamente l’MVP di Manchester City-Inter (0-0). E c’è un dato in particolare che certifica la grande prova del capitano nerazzurro, che si amplifica poi a tutta la squadra.

MIGLIORE IN CAMPO – Nicolò Barella è il primo MVP stagionale dell’Inter in Champions League. Merito della sua straordinaria prova contro il Manchester City, nell’esordio di questa edizione. Una partita in cui il capitano nerazzurro mostra a tutti di essere un centrocampista che può sedersi al tavolo dei migliori in assoluto nel ruolo. Ma all’interno della sua ottima prestazione c’è un dato che risalta più di tutti. E che sottolinea in parallelo l’approccio totalmente diverso di tutta l’Inter rispetto alla precedente trasferta di Monza.

GOMME DIVERSE – Un aspetto che i tifosi dell’Inter avevano poco apprezzato nell’ultima gara di campionato era l’approccio mostrato. Troppo sotto ritmo e superficiale in molti punti, anche dal punto di vista dell’impegno fisico. Cosa che si è tuttavia fermata in Brianza, senza palesarsi ieri sera all’Etihad Stadium. Dove l’Inter ha tenuto testa al Manchester City grazie a una straordinaria prova fisica: 117,9 km percorsi dai nerazzurri contro i 115,8 dei Citizens (dati ufficiali della UEFA). E il migliore tra i nerazzurri, manco a dirlo, è Barella, con 12,5 km percorsi in campo. Galvanizzato dalla fascia di capitano e dal palcoscenico prestigioso, il numero 23 ha giocato una partita totale, rivelandosi un fattore-chiave per l’intera gara.