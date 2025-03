Barella è l’anima elettrica della squadra in Atalanta-Inter

Nicolò Barella è tra i migliori in campo di Atalanta-Inter (0-2), gara valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2024/25. Il vice-capitano nerazzurro è protagonista in entrambe le fasi di gioco.

LE SUE PARTITE – In Atalanta-Inter c’era bisogno di una grandissima prestazione da parte degli uomini di Simone Inzaghi. L’occasione era troppo ghiotta, considerando il pareggio del Napoli a Venezia nel lunch match di ieri. E soprattutto serviva una grande prova in un big match, fattispecie in cui l’Inter è spesso inciampata in questa stagione. E i nerazzurri hanno risposto straordinariamente sul campo, vincendo in primis sul piano dell’atteggiamento. Dove uno dei principali è stato – come sempre – Nicolò Barella.

Barella ricorda a tutti il suo status nell’Inter

IN COSTRUZIONE – Senza mezzi termini, Barella è stato il barometro dell’Inter contro l’Atalanta. Il vice-capitano nerazzurro ha ribadito sul campo del Gewiss Stadium la sua leadership tecnica e temperamentale. Che si è tradotta in una presenza costante in lungo e in largo per il terreno di gioco. Con 12,722 km percorsi è il primo giocatore della partita per corsa (fonte: report della Lega Serie A). E la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored rende pienamente l’idea dell’onnipresenza del numero 23:

Secondo il report della Lega Serie A, Barella conclude Atalanta-Inter con 68 tocchi complessivi. Il che lo rende il secondo tra i nerazzurri (ieri in banco) per palloni giocati, dietro solo ad Alessandro Bastoni (71). E si può vedere dalla mappa sopra il peso dei tocchi del vice-capitano. Che dalla metà campo in su è il facilitatore della manovra dell’Inter, svariando su tutta la trequarti per supportare la costruzione offensiva. E servendo ben 20 passaggi in avanti su 32 complessivi (il migliore dell’Inter in questo aspetto). In tal senso, l’assist per il raddoppio di Lautaro Martinez è l’emblema dell’impatto della qualità di Barella in attacco. Ma sappiamo che il suo contributo è cruciale anche nell’altra fase di gioco.

L’ULTIMO A MOLLARE – Attingendo sempre dalla mappa fornita da WhoScored, appaiono singolari i tocchi di Barella nella metà campo difensiva. Che restituiscono l’idea di una vera e propria diga posta a schermare la costruzione dell’Atalanta, uno dei punti di forza della squadra di Gian Piero Gasperini. E anche qui Barella brilla, con ben 10 palloni recuperati, di gran lunga il dato più alto tra i suoi. L’ennesima prestazione da leader a 360° di Barella in questa stagione, che restituisce il peso specifico del vice-capitano in questa squadra e nei risultati che sta ottenendo.