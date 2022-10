Barella ancora decisivo con l’Inter. Anche i numeri dalla sua parte

Nicolò Barella ha segnato anche in Fiorentina-Inter. Per il centrocampista un’altra prestazione di altissimo livello: anche i numeri dell’ex Cagliari sono con lui

NUMERI – Nicolò Barella, al “Franchi”, ha ricominciato da dove aveva finito. Per il centrocampista dell’Inter, contro la Fiorentina, è arrivato il terzo gol consecutivo, il quarto in Serie A: numeri da trequartista, a cui vanno aggiunti i “soliti” quattro assist. Il numero 23 nerazzurro, dopo un inizio di stagione difficile, è salito in cattedra: non a caso la “rinascita” dell’Inter è coincisa con la crescita delle sue prestazioni. Finalmente Barella, oltre che alle prestazioni infarcite di corsa ed abnegazione, ha cominciato a pesare anche nel tabellino dei marcatori. Un upgrade atteso ed importantissimo per un calciatore che ha tutte le carte in regola per confermarsi come uno dei migliori nel ruolo non solo in Italia, ma anche in Europa.