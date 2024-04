Barella al top della forma: ora rush finale con l’Inter! Manca solo una cosa

Nicolò Barella ha incantato nelle ultime uscite con l’Inter. Il centrocampista è al top della forma ed è pronto per il rush finale: manca solo una cosa

AL TOP – Barella è arrivato al top della forma. Le ultime performance del centrocampista, fra Nazionale ed Inter, hanno fatto brillare gli occhi di tifosi ed addetti ai lavori. Contro l’Empoli, il numero 23 nerazzurro, ha sfoderato una prova da “tuttocampista”: letteralmente l’uomo ovunque della squadra, fondamentale sia in fase di recupero che quella di ripartenza. Dai suoi piedi passano, spesso, le fortune dell’Inter specie in questo periodo in cui la forma di Calhanoglu è leggermente in calo e Mkhitaryan, per forza di cose, paga lo scotto delle tante partite giocate. Al periodo, e alla stagione, strepitosa di Barella manca però una cosa.

MANCANZE – A differenza degli scorsi anni Barella, in questa stagione, è stato meno efficace in zona gol: sono solo due le marcature per il centrocampista in questa stagione arrivate contro Napoli e Lecce. Un passo indietro rispetto alle 6 reti messe a segno nello scorso campionato. Il centrocampista però ha altre 8 giornate per provare a “rimediare”: magari a cominciare dalla sfida contro l’Udinese di lunedì, una delle squadre colpite dal centrocampista nella scorsa stagione.