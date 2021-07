Barella al centro del progetto Inter come non mai: senza prezzo, verrà blindato

Barella è sempre più centrale nei piani dell’Inter. Non solo a livello tecnico-tattico. Il centrocampista azzurro è uno dei principali asset di cui dispone la società nerazzurra, forse l’unico senza prezzo di mercato sul cartellino. E per questo si opterà per blindarlo

PERNO NERAZZURRO – Il centrocampo dell’Inter, sia nella parte centrale sia in generale nel quintetto ideale, riparte da una sola certezza. Nicolò Barella, protagonista a Euro 2020 con la maglia dell’Italia (vedi video del gol in Belgio-Italia). Tra stop forzati, cessioni dolorose, rinnovi complicati e novità, Barella è l’unico perno su cui rifondare l’Inter. Il centrocampo di Simone Inzaghi può essere riassunto in un concetto: “Barella più altri quattro”. Anche per questo motivo il classe ’97 verrà blindato dalla società nerazzurra con il rinnovo promesso da mesi. Un rinnovo fisiologico e voluto da entrambe le parti. Senza dubbio più facile da raggiungere rispetto a quello del coetaneo Lautaro Martinez. L’Inter oggi è consapevole che Barella ha raggiunto una nuova dimensione (vedi focus). Una dimensione che Barella vuole mantenere con maglia da nerazzurra, possibilmente indossando la fascia da capitano in futuro. Più di un top club proverà a strapparlo all’Inter, ma la cifra non sarà trattabile. Al centro del progetto ora c’è lui: il numero 18 nerazzurro.