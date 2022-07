Barella, a Lens per cominciare l’anno da leader con l’Inter – CdS

L’Inter questo pomeriggio è di scena a Lens contro i padroni di casa per una nuova amichevole. In campo ci sarà Nicolò Barella pronto a un anno da leader.

LEADER – E’ sicuramente un simbolo della rosa dell‘Inter. Nicolò Barella, da quando è arrivato dal Cagliari, è diventato sempre di più un idolo dei tifosi e della squadra. Il centrocampista tuttofare, come spiega il Corriere dello Sport quest’oggi, è pronto a un nuovo anno da leader a partire proprio dalla sfida di oggi contro il Lens. Di fatto Barella non è tornato da tantissimo tempo come tutti gli altri giocatori impegnati con le nazionali, ma la condizione è già ottima e sicuramente Inzaghi vorrà vedere la sua verve in mezzo al campo al cospetto degli avversari.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti