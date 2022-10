Barcellona, lo stato di forma in vista dell’Inter: difesa impenetrabile

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 21.00 che vedrà contrapposte Inter e Barcellona, nella terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. I blaugrana arrivano all’impegno dopo un’altra vittoria in campionato, ma soprattutto continuando a mantenere la porta inviolata.

STATO DI FORMA – Un rendimento impressionante – specialmente in campionato- quello del Barcellona di Xavi, ospite domani dell’Inter a San Siro. Specialmente per quanto riguarda i numeri difensivi. Analizzando solo le partite giocate in Liga, è soltanto uno il gol subito in sette partite disputate. Zero nelle ultime cinque. A partire dall’ultima gara, vinta 0-1 in trasferta contro il Mallorca. Prima di questa, un 3-0 all’Elche, uno 0-4 al Cadice, Uno 0-3 al Siviglia e infine un 4-0 al Valladolid. Un totale di 14 gol fatti e 0 subiti. I dati cambiano leggermente inserendo anche le due gare di UEFA Champions League: un 2-0 contro il Bayern Monaco e il 5-1 all’esordio contro il Viktoria Plzen. Tocca ai nerazzurri trovare il modo di continuare – a differenza del campionato – a bucare la rete del Barcellona in Europa.