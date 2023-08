Balogun rebus tempistiche. Il problema maggiore per l’Inter

Folarin Balogun è tornato ad essere l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter. Dopo che saranno definiti gli acquisti di Yann Sommer e Lazar Samardzic l’Inter andrà in all-in per lo statunitense.

ALL-IN − Sfumato l’obiettivo Gianluca Scamacca, l’Inter è di nuovo sulle tracce di Folarin Balogun. L’attaccante ex Reims è di proprietà dell’Arsenal che ne fa una valutazione tra i 45 e i 50 milioni di euro. La società nerazzurra proverà con formule creative ad abbassare le pretese dei gunners portandole ad una cifra intorno ai 30-35 milioni. L’inserimento di bonus facilmente realizzabili o di una percentuale elevata sulla futura rivendita potrebbero far vacillare il club londinese. L’Inter non ha mai interrotto i contatti con l’Arsenal per lo statunitense e nelle prossime ore, questi potrebbero infittirsi. Resta da capire se la forbice tra domanda e offerta si ridurrà in fretta oppure servirà del tempo.

Balogun, le tempistiche dell’affare

Il campionato è alle porte mancano appena 12 giorni all’esordio dell’Inter. La dirigenza farà di tutto per regalare a Simone Inzaghi la punta tanto desiderata prima dell’inizio. L’indizio di un possibile avvicinamento di Balogun è arrivato dalla Community Shield giocata ieri dall’Arsenal. Mikel Arteta ha escluso dal gruppo squadra l’attaccante statunitense relegandolo in tribuna. Un segnale che mette sicuramente Balogun ai margini del progetto Arsenal. Il giocatore spinge per la cessione e nelle ultime ore qualche indizio social a tema Inter lo fa intendere. Il problema maggiore per l’Inter è rappresentato dall’elevata valutazione che l’Arsenal fa per Balogun. L’Inter vorrebbe spendere massimo 35 milioni, il tesoretto che in principio era destinato a Romelu Lukaku. Si preannuncia una trattativa difficile che potrebbe portare a un braccio di ferro, come avvenuto per Yann Sommer. In questo caso, non sorprenderebbe se Balogun arrivasse all’incirca dopo la prima di campionato contro il Monza. Anzi, l’inizio della Premier League e il mancato impiego di Folarin potrebbero far abbassare le pretese dei gunners.