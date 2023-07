Balogun obiettivo Inter? I numeri nell’ultima stagione col Reims

Balogun è stato accostato all’Inter come possibile obiettivo per l’attacco dopo il naufragio dell’affare Lukaku. I numeri stagionali dell’attaccante di proprietà dell’Arsenal che, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito al Reims

I NUMERI – L’Inter è alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Dzeko ed il dietrofront nell’affare Lukaku. Fra i profili accostati ai nerazzurri c’è quello di Balogun, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Arsenal. L’attaccante statunitense nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel Reims in Ligue 1 distinguendosi come una delle sorprese del massimo campionato francese. Ed i numeri sono lì a dimostrarlo: 39 presenze fra campionato e Coppa di Francia con 22 gol segnati e 3 assist. Numeri importanti che sottolineano la crescita dell’attaccante che sembra pronto a misurarsi in una realtà importante come quella dell’Inter.

AFFARE – Il profilo di Balogun sicuramente intriga la dirigenza dell’Inter, che fra gli obiettivi stagionali ha quello di ringiovanire la rosa e diminuire il monte ingaggi mantenendo comunque la competitività. Missione non facile ma che rientra perfettamente nell’ottica di un’eventuale acquisto dell’attaccante dell’Arsenal: se al livello di cartellino l’esborso potrebbe essere simile a quello preventivato per Lukaku (35-40 milioni, ndr) dal punto di vista dei costi dell’ingaggio l’operazione Balogun avrebbe un impatto certamente minore sulle casse dell’Inter. Senza contare che la differenza di età gioca nettamente a favore dell’attaccante americano, 22enne e con notevoli margini di crescita.