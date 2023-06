Azpilicueta sulle orme di Acerbi: l’Inter porta avanti la linea Marotta!

Azpilicueta vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione (vedi articolo). Lo spagnolo come Acerbi, l’usato sicuro per la difesa di Inzaghi. Marotta ha tracciato la strada. Ci rientra anche Bisseck

LA LINEA MAROTTA − Praticamente un anno fa a precisa domanda sul futuro di Milan Skriniar, l’AD dell’Inter Beppe Marotta rispose con le testuali parole: “Ad oggi è più facile sostituire un difensore che un attaccante“. Ergo, il mercato difensori offre più opportunità valide anche a basso costo, rispetto al mercato attaccanti. Detto fatto. Sia lo scorso anno, che durante l’attuale sessione estiva di calciomercato (peraltro non ancora iniziata ufficialmente, al via dal primo luglio), l’Inter sta seguendo la strada tracciata dal suo esperto e scaltro dirigente. Un anno fa fu Francesco Acerbi, oggi Cesar Azpilicueta e Yann Aurel Bisseck.

L’ESEMPIO − Il centrale della Nazionale resterà all’Inter anche in questa stagione. Lo scorso anno venne prelevato praticamente gratis e in prestito secco dalla Lazio. E da semplice riserva, il centralone azzurro si è trasformato in una delle pedine più importanti e indispensabili della retroguardia di Simone Inzaghi. Bottino da 49 partite, condite anche da un gol. Quando si dice usato sicuro. La mossa Acerbi è stata una delle più brillanti degli ultimi mercati estivi dell’Inter, probabilmente la migliore della sessione estiva 2022.

EREDE DI SKRINIAR − Azpilicueta rientra prepotentemente in questa direzione. Il giocatore spagnolo, il sesto nella storia ultracentenaria dell’Inter (Luisito Suarez, Joaquìn Peirò, Francisco Javier Farinos, Martin Montoya e Borja Valero i suoi predecessori), arriverà a zero dal Chelsea. Il classe 1989, 34 anni ad agosto, infatti ha deciso di liberarsi con un anno di anticipo dai Blues per sposare la causa nerazzurra. Esperienza, maturità, duttilità: tre doti che lo qualificano appunto nella categoria dell’usato sicuro. L’erede di Milan Skriniar, partito fatalmente anche lui a parametro zero, l’Inter lo ha già trovato.

OPPORTUNITÀ − Non sarà un parametro zero né tantomeno un usato sicuro, invece, Yann Aurel Bisseck. Il giovane difensore tedesco dell’Aarhus, al momento impegnato nell’Europeo under 21 con la sua Germania, arriverà all’Inter per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Nello scacchiere di Inzaghi sarà il vice Alessandro Bastoni. Rispetto ai suoi due prossimi compagni ha meno esperienza e maturità, ma i margini di crescita non mancano. Anche lui rientra nella linea Marotta: no alle follie per i difensori, sì alle opportunità di mercato.