Ausilio senza i 5 euro di Zhang per il mercato: i piani dell’Inter a gennaio

Ausilio conosce bene gli obiettivi stagionali dell’Inter e farà il possibile per regalare a Inzaghi una rosa più completa nella seconda parte di stagione. Prima, però, bisogna fare i conti con gli investimenti davvero possibili, che stavolta non prevedono nemmeno la gag natalizia di Zhang

CALCIOMERCATO INVERNALE – L’assenza del Presidente Steven Zhang all’ultima Cena di Natale dell’Inter permette di sviluppare diversi temi. Perlopiù in modo critico e a tratti ironico. Uno di questi riguarda il calciomercato nerazzurro in vista della sessione invernale. Il mercato di gennaio, per tanti considerato “mercato di riparazione”, è già virtualmente chiuso per l’Inter. Colpa della spesa possibile stanziata per il Direttore Sportivo Piero Ausilio e i suoi collaboratori: zero euro. Almeno questo è ciò che si vuole veicolare in questi giorni. In realtà il mercato dell’Inter a gennaio può svilupparsi su più fronti. E almeno per tre colpi. Uno in difesa, uno a centrocampo e magari uno in attacco. Ma quale incastro dovrebbe verificarsi prima? Andiamo per gradi, visto che Ausilio – teoricamente – non ha cifre da investire per nuovi acquisti. Cessioni permettendo…

Inter, i piani di Ausilio senza i soldi di Zhang

PIANI NERAZZURRI – La priorità è sistemare il centrocampo in vista dell’operazione che terrà fuori Juan Cuadrado per circa metà della seconda parte di stagione. Un esterno destro può entrare ma prima deve uscire uno dei mediani in esubero, ovvero Stefano Sensi (che è fuori dalla lista UEFA al pari di Lucien Agoumé, ndr). Il nome del jolly Nahitan Nandez (Cagliari) non scalda, se non a parametro zero in estate, ma è in corsa. Stuzzica ancora Tajon Buchanan (Club Brugge) ma costa troppo. Più facile credere a un nome quasi a sorpresa alla voce “occasioni” di gennaio. In questo ruolo potrebbe palesarsi il regalo di Ausilio a Simone Inzaghi per Natale. Anzi, per l’Epifania. Da non confondere con il regalo di compleanno di Zhang, che festeggerà 32 anni il 21 dicembre e non si prevedono sorprese in direzione Inter. Ed è quello che fa discutere all’esterno.

SCENARI AGGIUNTIVI – Non esiste solo il piano A esterno destro. L’alternativa è anticipare l’arrivo di Tiago Djaló (Lille) in difesa sfruttando la duttilità di Matteo Darmian da quinto senza sacrificare Yann Bisseck in prestito, ma anche questo scenario prevede un esborso minimo che l’Inter vorrebbe evitare a gennaio. Difficile regalare un’altra punta a Inzaghi per la seconda metà stagionale, anche perché il contratto in scadenza di Medhi Taremi (Porto) spinge per l’eventuale arrivo estivo a parametro zero. Eppure è un’ipotesi da tenere in considerazione, così come un piano B che potrebbe svilupparsi negli ultimi giorni di mercato. Il calciomercato invernale inizierà presto per tutte: l’Inter c’è. Certo, senza nemmeno “i 5 euro di Zhang” della scorsa Cena di Natale è difficile fare mercato ma Ausilio & Co. proveranno – nuovamente – a fare miracoli…