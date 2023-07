Audero portiere dalle prestazioni altalenanti. L’Inter vada oltre

In porta l’Inter deve risolvere un dilemma non indifferente. Da Yann Sommer ad Anatoliy Trubin, l’ultimo nome è quello di Emil Audero della Sampdoria. Non convince però quest’ultimo.

MERCATO – La situazione economica dell’Inter impone alla dirigenza di saper sfruttare le occasioni che provengono dal mercato. Yann Sommer e Anatoliy Trubin sono due chance importanti per rivoluzionare il reparto portieri. Il primo per la clausola rescissoria da 6 milioni di euro e per la sua volontà di non fare il secondo a Manuel Neuer al Bayern Monaco. Il secondo per la scadenza di contratto nel 2024 con lo Shakhtar Donetsk, con cui però si deve lavorare per far abbassare le richieste iniziali. Emil Audero non è una reale occasione, sarebbe l’alternativa come secondo all’ucraino ma ci sono diversi motivi per andare oltre.

Audero, non all’Inter

NO – Emil Audero ha sempre dimostrato di avere prestazioni altalenanti. 26 anni, classe 1997, in Serie A la sola esperienza alla Sampdoria dopo una presenza con la Juventus. Pagato 20 milioni di euro incredibilmente nel 2019 non ha mai raggiunto realmente quel livello congruo al prezzo. 5 stagioni in blucerchiato in cui è finito addirittura a fare panchina per Wladimiro Falcone, trasferitosi nella stessa estate al Lecce per fare definitivamente il titolare. Audero ha riconquistato fiducia parando il rigore decisivo per la salvezza a Domenico Criscito nel derby della Lanterna, ma da un episodio non si può giudicare un calciatore. Con i piedi non è il profilo giusto per il gioco di Simone Inzaghi, tra i pali qualche errore di troppo ha contraddistinto le sue ultime annate. Fare un sacrificio economico per Trubin è lecito dopo la cessione di André Onana, che la dirigenza lo prenda in considerazione urgentemente.