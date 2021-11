Attacco Inter al test definitivo: Napoli miglior difesa in A, di molto

Inter-Napoli è un test. Per tante cose, ma in particolare per l’attacco di Inzaghi rappresenta la prova definitiva. Gli uomini di Spalletti infatti sono la miglior difesa della Serie A, con un vantaggio abissale sulla seconda.

TRAZIONE ANTERIORE – L’Inter sotto la guida di Simone Inzaghi ha dei numeri scintillanti in fase offensiva. I gol segnati, 29, parlano del miglior attacco in Serie A. E sappiamo bene le difficoltà incontrate nel concretizzare le occasioni create. I nerazzurri sono secondi per tiri prodotti a gara, 15,3, e primi per tiri in porta con 5,6. Statistiche notevoli, soprattutto visto il rendimento delle punte e le cessioni estive. Una certezza. Che domenica troverà il test più duro.

DIFESA ECCEZIONALE – Il Napoli infatti è la miglior difesa in Serie A. Attenzione, il Milan è la seconda. Quindi l’attacco dell’Inter ha già dimostrato di saper mettere in grossa difficoltà un reparto al top, malgrado il pari finale. I gol subiti dai rossoneri però sono 11. Gli uomini di Spalletti stanno a 4. Solo 4 reti al passivo in 12 giornate. Arrivate in 4 partite, contro Genoa, Juventus (seconda e terza giornata), Fiorentina e Verona (nell’ultimo turno). I conti si fanno facili: mai più di un gol subito. Un dato straordinario, di eccellenza assoluta.

TEST FONDAMENTALE – Inzaghi si trova davanti un compito decisamente duro. Vincere contro il Napoli significa in primo luogo minare le certezze difensive degli uomini di Spalletti. Serve cambiare gli straordinari dati della miglior difesa del campionato. L’attacco dell’Inter si trova davanti il test più importante. C’è l’occasione di dare un segnale a tutta la Serie A.