L’attacco dell’Atalanta è il primo vero test per la difesa dell’Inter

Inter-Atalanta rappresenta un test per la difesa di Inzaghi. Gli uomini di Gasperini infatti si sono già dimostrati uno dei migliori attacchi del campionato.

PRIMO TEST – Il grande segreto dell’Inter nella vittoria dello scorso campionato è stato nella solidità difensiva. Simone Inzaghi non ha mai avuto problemi a far segnare la sua squadra, ma i pochi gol subiti hanno fatto la differenza per arrivare a vincere. Nelle prime uscite di questa stagione però l’Inter non ha dato la stessa impressione a livello di solidità. E così la sfida con l’Atalanta diventa il primo vero test per capire come stanno le cose.

Inter-Atalanta, sfida particolare per la difesa

ATTACCO AL TOP – I bergamaschi infatti sono già ai vertici delle statistiche offensive in questa Serie A. In due giornate hanno segnato cinque gol e prodotto ben diciotto tiri a partita. L’impatto dell’attacco dell’Atalanta insomma è di alto livello. E può contare su elementi che abbinano forza fisica e qualità. Con anche cambi qualitativi da giocarsi a gara in corso. Per la difesa dell’Inter è il momento di alzare i toni. Per dimostrare di poter ancora fare un campionato di alto livello, serve mostrare la fase difensiva migliore. Farlo contro gli avversari più forti, o quasi, sarebbe un primo segnale a tutti.