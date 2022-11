Atalanta vs Inter è anche Gasperini vs Inzaghi: i numeri dei due allenatori

La sfida di domenica tra Atalanta e Inter è anche una sfida tra Giampiero Gasperini e Simone Inzaghi. Ecco i numeri stagionali – e non solo – dei due allenatori

SCONTRO IN PANCHINA – Domenica alle 12,30, Giampiero Gasperini e Simone Inzaghi si scontreranno per la quindicesima volta in Serie A. I numeri sorridono all’allenatore degli orobici, che ha vinto 5 dei 14 incontri disputati. Inzaghi, che contro Gasperini ha vinto solo 4 volte, dovrà cercare di vincere il primo scontro diretto stagionale, dopo averne persi già 4. Attualmente l’Inter è a pari punti con l’Atalanta e ha vinto 3 partite in trasferta sulle 7 disputate. I bergamaschi in casa hanno perso 2 volte contro l’unica sconfitta casalinga dei nerazzurri contro la Roma. Il tecnico dell’Inter ha il dovere di alzare la media punti dell’Inter in trasferta, che al momento è pari a 1,29. Un po’ bassa per una squadra che vuole concorrere per la prima posizione. Da migliorare, poi, il numero dei gol subiti in trasferta, vera nota dolente della squadra del tecnico piacentino. L’Atalanta, di contro, ha subito 8 gol tra le proprie mura, realizzandone 9. La sfida tra le due squadre si preannuncia infuocata, come mostrato anche dai numeri. Pressione maggiore su Inzaghi, che dovrà smentire le voci di un Inter debole negli scontri diretti. E fare risultato a Bergamo – storicamente un campo ostico per l’Inter – potrebbe aiutare i nerazzurri ad andare alla pausa per i mondiali con maggior serenità.