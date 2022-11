Atalanta, lo stato di forma in vista dell’Inter: doppio KO in casa

Si avvicina sempre di più la sfida di domenica alle 12.30 che vedrà contrapposte Atalanta e Inter nella quindicesima giornata di Serie A. I bergamaschi arrivano alla sfida reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque partite, di cui due tra le mura di casa.

STATO DI FORMA – Dopo un’ottima partenza in campionato che ha portato la squadra nelle zone alte della classifica, l’Atalanta nelle ultime uscite ha rallentato. Prendendo in considerazione lo stato di forma nelle passate cinque gare giocate, infatti, gli orobici hanno rimediato ben tre sconfitte di cui due in casa. Con due vittorie. Per la squadra di Gian Piero Gasperini non è stata una settimana positiva: prima l’1-2 in casa rimediato contro il Napoli e poi il 2-1 in trasferta contro il Lecce. L’ultima vittoria è quella contro l’Empoli per 0-2 in trasferta di tre giornate fa, che si somma al 2-1 sul Sassuolo di cinque giornate fa. Nonché l’ultima vittoria in casa. Perché nel mezzo è arrivata anche la sconfitta a Begamo per 0-2 contro la Lazio. Sta all’Inter, domenica, provare a sfruttare le difficoltà al Gewiss Stadium mostrate ultimamente dagli orobici. Un’impresa comunque non facile.