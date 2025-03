Atalanta-Inter, tre pilastri nella vittoria di Inzaghi a Bergamo!

L’Inter vince e convince contro l’Atalanta. In questo momento la classifica sorride ai nerazzurri. L’ultima vittoria ha dei protagonisti ben precisi.

PILASTRI – L’Inter dopo la vittoria contro l’Atalanta lancia un chiaro segnale al campionato. I nerazzurri superano per l’ennesima partita la squadra di Gian Piero Gasperini. Simone Inzaghi sorride per i 3 punti soprattutto perché alcuni giocatori, reduci dalle rotazioni, hanno giocato con qualità e buon ritmo per tutta la durata della gara. Se la squadra nel suo complesso ha mostrato un gioco fluido e ben equilibrato, sono stati alcuni giocatori a spiccare per il loro impatto decisivo sulla partita: Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Nicolò Barella. Bastoni sulla sinistra ha rubato la scena in tutti i sensi. Autore di una partita sontuosa dal rosso sul finire del match. Il difensore della Nazionale nella vittoria contro il Feyenoord ha giocato solo 60 minuti e ciò gli ha permesso di recuperare energie fisiche e mentali per l’impegno con l’Atalanta.

L’Inter vince contro l’Atalanta anche con le rotazioni attuate in maniera sistematica da Inzaghi

FONDAMENTALI – L’Inter nonostante i numerosi impegni si è mostrata più fresca e più motivata rispetto alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Thuram, seppur non al meglio per via del fastidio alla caviglia, ha mostrato ancora una volta la sua versatilità. Il francese si completa meravigliosamente con Lautaro Martinez grazie alla sua capacità di dribbling e alla capacità di lanciarsi a rete sfruttando la poderosa progressione. Un esempio è il palo preso ad inizio gara o il meraviglioso doppio passo eseguito durante la partita contro il Feyenoord. Infine, Nicolò Barella è stato il motore del centrocampo, come sempre. La sua grinta, il dinamismo e la qualità tecnica sono stati evidenti in ogni fase del gioco. Questi tre giocatori, ciascuno nel proprio ruolo, sono stati i pilastri della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta.