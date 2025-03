Atalanta-Inter, tornano i titolari in difesa! L’ultima volta in campo

Simone Inzaghi non ha mai avuto a disposizione in questa stagione tutti i difensori contemporaneamente. Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Benjamin Pavard hanno avuto problemi fisici, in Atalanta-Inter un’occasione importante.

INFORTUNI – Francesco Acerbi ha saltato diversi mesi di partite a causa dei numerosi infortuni patiti in stagione. Il difensore ha iniziato l’anno a giugno scorso con l’operazione per la pubalgia che gli ha impedito di essere presente agli Europei. Ha cominciato il ritiro più tardi e dal 23 novembre al 10 febbraio non ha più visto un rettangolo di gioco. Ai suoi problemi si sono aggiunti quelli di Benjamin Pavard e Stefan de Vrij, che nei scorsi giorni ha accusato l’ennesimo stop dell’anno nella rosa di Simone Inzaghi.

Atalanta-Inter con i big-three in difesa!

RITORNO! – Atalanta-Inter è una grande occasione per l’allenatore piacentino. Il motivo? Il motivo sta nella possibilità di far iniziare dal primo minuto Pavard, Acerbi e Alessandro Bastoni. I tre titolarissimi che hanno guidato l’Inter al tricolore nella stagione del ventesimo scudetto torneranno a difendere la porta di Yann Sommer. L’ultima volta che è successo è stata il 22 febbraio, tre settimane fa, in occasione della gara tra Inter e Genoa. Dopo Inzaghi ha usufruito molto delle rotazioni che hanno portato in campo sia Yann Bisseck che de Vrij. Domenica i big-three non possono proprio sbagliare!