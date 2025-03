Atalanta-Inter, Thuram sull’onda dell’entusiasmo. Momento topico!

Atalanta-Inter si disputerà domenica 16 marzo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium: tra le fila dei meneghini, il tecnico Simone Inzaghi farà affidamento sul duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

IL PUNTO – Atalanta-Inter sarà il big match della ventinovesima giornata di Serie A. Il club meneghino affronterà l’incontro con la soddisfazione di aver portato a termine il primo “obiettivo settimanale”, con l’accesso ai quarti di finale di Champions League grazie al doppio successo contro il Feyenoord agli ottavi della competizione. I bergamaschi, dal canto proprio, si presentano alla sfida con la piena consapevolezza di essere in corsa per la vittoria dello scudetto, con il primo posto occupato dai meneghini distante soli 3 punti. Una convinzione rinsaldata dalla storica vittoria esterna contro la Juventus per 4-0 nell’ultimo turno di Campionato.

Atalanta-Inter, Thuram per incrementare le speranze di successo

LO SCENARIO – Il Marcus Thuram visto in occasione del 2-1 contro il Feyenoord del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ha ricordato la “versione deluxe” ammirata a inizio campionato. Il francese, a causa degli infortuni rimediati in stagione, non è riuscito a mantenere quel livello nell’arco dell’annata. Ora, con il graduale ritorno a uno stato di forma ideale, il classe 1997 si candida a rivestire un ruolo fondamentale per consentire all’Inter di ambire al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Con la consapevolezza che dalle sue sortite offensive passi molto delle ambizioni dei nerazzurri.