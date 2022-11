Atalanta-Inter spezza un tabù stagionale: trend da proseguire

La vittoria per 2-3 in Atalanta-Inter spezza di fatto un tabù di questa stagione: si tratta infatti del primo scontro diretto vinto dalla squadra di Simone Inzaghi in campionato. Un trend naturalmente da proseguire, visto anche la portata del prossimo impegno post-Mondiale.

TABÙ SPEZZATO – Al quinto tentativo in questo campionato, l’Inter è riuscita a conquistare il suo primo scontro diretto in Serie A. Su un campo storicamente complicato per i nerazzurri come quello di Bergamo. Il 2-3 contro l’Atalanta – alla sua terza sconfitta consecutiva – spezza uno degli ultimi tabù stagionali rimasti per la squadra di Simone Inzaghi. Sebbene su qualche punto bisogni ancora migliorare, ovvero la tenuta difensiva. Specialmente in trasferta.

TREND DA PROSEGUIRE – Chiaramente la vittoria di oggi non può bastare all’Inter per cancellare gli errori delle scorse giornate. Per questo il risultato di oggi deve essere soltanto un punto di partenza. Per sperare ancora di poter lottare per il titolo fino alla fine. Uno slancio importante, considerato che proprio alla ripresa del campionato – il 4 gennaio – l’Inter ospiterà a San Siro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Probabilmente LA gara, ovvero quella che metterà i nerazzurri davanti a un bivio: l’obiettivo scudetto o l’obiettivo quarto posto.