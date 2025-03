Atalanta-Inter, il pari del Napoli aggiunge benzina al fuoco!

Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Inter. Per entrambe le squadra sarà una partita chiave per la lotta scudetto.

I PRECEDENTI- Nel 29esimo turno di Serie A, l’Inter sarà impegnata nel difficile match contro l’Atalanta. All’andata, la squadra di Simone Inzaghi s’impose a San Siro con un netto 4-0, in una delle migliori versioni stagionali dell’Inter. Non è però l’ultimo incrocio tra le due squadre: a gennaio c’è stata la semifinale di Supercoppa a Riad, e anche in quel caso, fu Inzaghi ad approdare in finale, confermandosi la bestia nera di Gasperini. L’allenatore dei bergamaschi non ha mai battuto l’Inter da quando Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra. l’Atalanta viene da sette sconfitte consecutive contro l’Inter.

Atalanta-Inter: in palio tre punti pesanti

INTER – Sia l‘Inter che l’Atalanta vedono questo scontro diretto in campionato come una grandissima occasione, quasi irripetibile, nella corsa scudetto. Visto l’inaspettato pareggio di oggi del Napoli, non riuscita ad andare oltre allo 0-0 in casa del Venezia, entrambe le formazioni in campo stasera avranno una grande opportunità. Per l’Inter, vincere a Bergamo vorrebbe dire allungare sulle inseguitrici: in caso di successo i nerazzurri salirebbero a + 3 sul Napoli e a + 6 dall’Atalanta. Uno scatto-scudetto, che permetterebbe di arrivare alla pausa delle nazionali, con una classifica del genere, potrebbe essere una grande iniezione di fiducia. Il gruppo di Inzaghi è atteso da un calendario estremamente fitto al rientro dalla sosta, tra semifinali di Coppa Italia e quarti di Champions League.

ATALANTA – L’Atalanta, dal canto suo, avrà questa sera un’occasione mai avuta prima nella propria storia. Battendo i nerazzurri al Gewiss Stadium, gli uomini di Gasperini si ritroverebbero primi in classifica, a pari punti con Inter e Napoli. A nove giornate dal termine della Serie A, si andrebbe alla sosta delle nazionali con tre squadre in testa: a testimonianza di uno dei campionati più equilibrati e imprevedibili della storia. Per questi motivi la partita è attesa come uno snodo fondamentale per la stagione di entrambe. Un pareggio potrebbe essere un’occasione sprecata.