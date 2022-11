Atalanta-Inter, Inzaghi rischia Brozovic? Bologna è il primo segnale!

Atalanta-Inter è l’ultima partita prima della pausa per i Mondiali in Qatar e certamente non è delle più semplici per la squadra di Inzaghi. A Bergamo storicamente sono sempre state molte le difficoltà. Marcelo Brozovic partirà da titolare?

IL DUBBIO – Atalanta-Inter sarà fondamentale per il corso del campionato ma anche per il futuro di Simone Inzaghi (vedi articolo). Non vincere contro l’Atalanta a Bergamo vorrebbe dire allontanarsi ancor di più dal quarto posto e concludere questa prima parte di stagione con 6 sconfitte. Simone Inzaghi avrà a disposizione l’intera rosa per superare questo difficile test: mancherà solamente Romelu Lukaku, convocato intanto con la sua nazionale (vedi articolo). La posizione in classifica e i risultati non positivi obbligano l’Inter a vincere, anche in una trasferta dove storicamente si è sempre faticato. Le scuse non esistono per questa domenica, la dirigenza già ha parlato.

Atalanta-Inter, Inzaghi punterà su Brozovic? Potrebbe essere lui la scelta giusta

Mister Inzaghi si terrà il dubbio fino all’ultimo minuto: Marcelo Brozovic potrà partire da titolare? Il croato ha dimostrato di avere il ritmo partita nella facile vittoria contro il Bologna, ma il trio che ha portato ai tanti successi di ottobre ha dato certezze fino ad ora. Calhanoglu–Mkhitaryan–Barella sembrano imprescindibili, ma lo è sicuramente altrettanto Brozovic. Il numero 77 dell’Inter vuole riprendersi la squadra, vuole ricominciare a comandare il reparto. Mancano la sua regia, la sua maestria e la sicurezza nelle giocate. A Bergamo vincere è un obbligo, far affidamento su Marcelo potrebbe essere la scelta più giusta.