Atalanta-Inter, Carlos Augusto per la continuità. Un compito!

Atalanta-Inter vedrà nuovamente la presenza dal primo minuto di Carlos Augusto, il quale sarà schierato da Simone Inzaghi nel ruolo di esterno sinistro. Il brasiliano ha un grande compito da assolvere.

IL PUNTO – Atalanta-Inter sarà lo scontro diretto, al vertice della Serie A, della ventinovesima giornata di Campionato. Le due compagini arrivano al match trovandosi a soli 3 punti di distanza, con la formazione allenata da Simone Inzaghi attualmente prima in classifica davanti al Napoli distante 1 punto. L’ultimo precedente sorride ai meneghini, autori di una partita di livello assoluto conclusasi con il punteggio di 4-0. La sensazione è che il ritorno sarà diverso, considerata la crescita sul piano dello stato fisico della squadra di Gian Piero Gasperini, rafforzata dall’assenza di impegni ulteriori rispetto a quelli di Campionato.

Atalanta-Inter, il ruolo di Carlos Augusto nella sfida

UNA FUNZIONE – In Atalanta-Inter si assisterà alla presenza dall’inizio di Carlos Augusto, il cui ruolo nel club nerazzurro diventa ancora più importante in assenza dell’esterno sinistro titolare Federico Dimarco. Nel caso specifico, il calciatore verdeoro sarà chiamato a contenere la batteria di destra composta da Raoul Bellanova e Charles De Ketelaere, due calciatori che interpretano in maniera diversa le rispettive posizioni in campo. Le sgaloppate in avanti del terzino italiano e le giocate di qualità e acume tattico del belga dovranno essere lette in anticipo e con sagacia del calciatore nerazzurro.

LO SCENARIO – Stante l’assenza di esterni sinistri in grado di sostituire Carlos Augusto, è ipotizzabile che il tecnico Inzaghi possa lasciare in campo il brasiliano per l’intero arco del match. Con Alessandro Bastoni impiegato sin dall’inizio, appare poco plausibile immaginare che il piacentino possa far avanzare il difensore italiano sostituendo l’ex Monza con Yann Bisseck. La fiducia riposta non solo nelle qualità di Carlos Augusto, ma anche nella sua tenuta nell’arco dell’incontro, dovrebbero spingere Inzaghi ad affidarsi alle sue prestazioni per tutto lo svolgimento del match.