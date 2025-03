Atalanta-Inter cancella la favola degli “scontri diretti”! La classifica sorride

L’Inter ha battuto l’Atalanta con il risultato di 2-0 e ha dato un segnale fortissimo alle rivali nella lotta scudetto. Adesso la classifica degli scontri diretti sorride a Simone Inzaghi.

VITTORIA CHE SERVIVA! – La vittoria di Bergamo dell’Inter contro l’Atalanta non è importante solo per la classifica, ma anche per il segnale mandato direttamente alle avversarie. La squadra di Simone Inzaghi è tornata a ottenere un successo in uno scontro diretto e lo ha fatto in grande stile, sbancando il Gewiss Stadium e cancellando gli ultimi mesi di alti e bassi in campionato. Dal 23 febbraio, giorno di Como-Napoli, l’Inter è prima in classifica e non ha abbandonato più la posizione che ha ottenuto in seguito all’1-0 casalingo sul Genoa.

L’Inter davanti a Napoli e Atalanta: la speciale classifica

CLASSIFICA – In lotta per lo scudetto ci sono Inter, Napoli e Atalanta tre punti dietro alla seconda. Se si prendono in considerazione queste squadre e i loro scontri diretti la classifica sorride ai nerazzurri. Simone Inzaghi e i suoi hanno ottenuto 8 punti in questa speciale graduatoria. Dietro c’è il Napoli con 5 (due pari con l’Inter, una vittoria ed una sconfitta con l’Atalanta) ed infine l’Atalanta con appena 3 punti. Se fino a qualche settimana fa c’era qualche tifoso che si lamentava degli scontri diretti falliti, oggi la situazione è del tutto diversa. Non contano Milan o Juventus, con cui chiaramente non si può negare sia andata male. Contano le squadre in corsa per il tricolore e l’Inter è davanti ad entrambe!