Atalanta-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Antonio Conte Inter

Atalanta-Inter certifica il pessimo inizio di stagione della squadra di Conte, di nuovo fermata. Le statistiche legate alle partite non vinte ormai cominciano a essere pessime, e a poco vale il fatto che la sfortuna si stia accanendo.

ZERO – Le vittorie dell’Inter nei momenti di partita in cui Ivan Perisic era in campo. Il croato avrà pure segnato nelle precedenti due uscite, ma nei momenti in cui lui ha giocato i nerazzurri non sono mai riusciti a prevalere sugli avversari. Contro Fiorentina e Genoa è uscito col risultato ancora sfavorevole (sul 2-3 e sullo 0-0), contro il Benevento è entrato sull’1-4 ed è poi finita 2-5, quindi senza spostare nulla.

