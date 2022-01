Atalanta-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Atalanta-Inter ferma a otto le vittorie consecutive della squadra di Inzaghi in Serie A. Il pareggio a reti inviolate di ieri sera a Bergamo interrompe pure una lunga serie di gare con gol.

DUE – Le vittorie esterne negli ultimi undici Atalanta-Inter, ossia quelli da quando i bergamaschi sono tornati in pianta stabile in Serie A nella stagione 2011-2012. Successi solo nel 2015 (1-4 il 15 febbraio) e 2020 (0-2 l’1 agosto), poi sei pareggi (quattro 1-1 e due 0-0) e tre vittorie orobiche.

DUE – I pareggi nelle sfide tra Inter e Atalanta di questa stagione. Un doppio segno X negli scontri diretti fra le due squadre non usciva dalla stagione 2011-2012: 1-1 a Bergamo il 26 ottobre 2011, 0-0 al Meazza il 18 marzo 2012. L’ultima volta che l’Inter non è riuscita, nell’arco di un campionato, a battere la squadra di Gian Piero Gasperini è nel 2018-2019: KO per 4-1 a Bergamo l’11 novembre 2018, 0-0 (l’ultimo prima di ieri sera) il 7 aprile 2019.

CINQUE – Le trasferte consecutive in Serie A dove l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata. Nell’era dei tre punti a vittoria, ossia dalla stagione 1994-1995, non era mai successo: al massimo quattro, nelle prime trasferte del campionato 1994-1995 e tra dicembre 2005 e gennaio 2006.

VENTOTTO – Le gare disputate dall’Inter in stagione fra Serie A (ventuno), Champions League (sei) e la Supercoppa Italiana con la Juventus di mercoledì scorso. Questa è soltanto la terza senza trovare il gol, le altre due erano quelle col Real Madrid (sconfitte per 0-1 e 2-0, è il primo 0-0).

TRENTANOVE – Le partite consecutive dell’Inter con gol in Serie A prima dello 0-0 di ieri con l’Atalanta. La precedente gara a secco in campionato era sempre una a reti inviolate in trasferta, sul campo dell’Udinese il 23 gennaio 2021.