L’Atalanta di Gasperini sta cercando nuovi protagonisti

L’Atalanta di Gasperini si candida a essere tra le protagoniste principali di questa Serie A. Il mercato ha portato diversi volti nuovi, molti ancora da inserire, ma la certezza resta lo stile di gioco votato all’attacco.

TATTICA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ormai non ha segreti a livello tattico. Alla nona stagione alla guida dei bergamaschi, il modulo di riferimento del tecnico è sempre il 3-4-3. Col tridente offensivo che passa dalla forma con le ali a quella col trequartista, soprattutto quando c’è da pressare il regista avversario. L’idea di gioco punta sul fisico, sia nelle ripartenze verticali che nella pressione uomo su uomo. Una risorsa per quando le squadre avversarie si schierano sono i cross degli esterni.

Le novità dell’Atalanta di questo inizio di stagione

STATISTICHE – L’Atalanta è terza per tiri prodotti (18 a gara) e il secondo miglior attacco del campionato con 5 gol segnati. Ed è ancora meglio come xG prodotti, dove svettano su tutti con 5,68. La sconfitta col Torino insomma non deve fuorviare, la squadra è in salute e produce molto. Meno efficace la difesa, che per tiri concessi è terz’ultima in A con 17 di media malgrado i soli 2 gol subiti.

DETTAGLI – Isak Hien è il riferimento della difesa, ma salterà Inter-Atalanta per febbre. Da centrale è lui a comandare il pressing, ed è fondamentale per le marcature fisiche sugli attaccanti più forti. Marco Brescianini è una novità del mercato estivo, e si è subito preso il posto da titolare. Un po’ trequartista un po’ esterno (specialmente a sinistra), è l’incursore fisico dell’attacco di Gasperini e ha già trovato due gol. Meglio ancora come impatto Mateo Retegui, il nuovo riferimento offensivo e il migliore per rendimento della squadra. Fondamentale per riempire l’area, è arrivato già a tre reti (capocannoniere della Serie A).