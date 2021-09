L’Atalanta di Gasperini è partita piano, ma ha un sistema solido e opzioni

L’Atalanta di Gasperini è ormai una realtà consolidata della Serie A. Il tecnico continua col suo 3-4-3 molto aggressivo, quest’anno con nuovi innesti interessanti. Nonostante un inizio con qualche passo falso.



TATTICA – Il modulo di riferimento di Gian Piero Gasperini è il 3-4-3, che spesso varia fra 3-4-2-1 e 3-4-1-2. In questo inizio di stagione il tecnico sta sfruttando un tridente con due trequartisti allargati, ovviamente uno sul centrodestra e uno sul centrosinistra, dietro a una prima punta. Fin qui sempre Duvan Zapata, dato l’infortunio di Luis Fernando Muriel che salterà pure Inter-Atalanta (vedi convocati). Questi cercano scambi corti e triangoli con gli esterni, da sempre centrali nello sviluppo della manovra del tecnico, in modo da dare più opzioni negli ultimi metri.

STATISTICHE – L’Atalanta di Gasperini per il momento non sta brillando per numeri offensivi, ma in compenso è la terza miglior difesa della Serie A con 4 gol subiti. Nerazzurri vulnerabili nel finale dei tempi: dei gol incassati due sono arrivati tra il 30′ e il 45′, uno tra il 75′ e il 90′. La squadra è particolarmente efficace in trasferta: lontano da Bergamo 2 partite e 2 vittorie. José Luis Palomino è primo in tutta la Serie A per recuperi con 61, Remo Freuler è terzo per km percorsi con 11,51, menre Ruslan Malinovskyi è primo per falli subiti con 18.

DETTAGLI – La struttura dell’Atalanta è ormai nota da anni, quindi parliamo dei nuovi innesti. Juan Musso in porta si sta confermando uno dei migliori portieri del campionato. Coinvolto anche nell’impostazione bassa, soprattutto coi lanci (7,8 a partita) o a cambiare gioco, oppure a cercare di saltare le linee in verticale. Merih Demiral, arrivato in sostituzione di Cristian Romero, è il nuovo centrale di riferimento. Non è però ancora ai livelli del suo predecessore né come presenza né come coinvolgimento nel gioco. Teun Koopmeiners aggiunge alla rosa l’opzione di un mediano di regia, abile anche a cercare i giocatori in profondità coi lanci. Davide Zappacosta non è esattamente una novità, ma porta a Gasperini un’opzione a destra che fornisce un contributo fisico e tecnico.