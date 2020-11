L’Atalanta di Gasperini, calcio offensivo con Papu Gomez al centro

Alejandro Gomez Atalanta

L’Atalanta di Gasperini ormai è una certezza in Serie A. Lo stile è sempre più improntato al calcio offensivo e il Papu Gomez è l’elemento centrale dei bergamaschi, che oggi alle ore 15 affronteranno l’Inter al Gewiss Stadium nella settima giornata di Serie A.



TATTICA – Parlare della tattica dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini ormai è quasi noioso. Il modulo di riferimento del tecnico è il 3-4-3 (o 3-4-2-1) e il suo calcio punta alla fase offensiva e a difendersi in modo aggressivo, giocando in avanti. Il reparto che il tecnico modifica spesso è volentieri è quello offensivo, che può alternare uomini di qualità. L’uomo centrale è Alejandro Gomez con la sua ormai assoluta duttilità tattica.

STATISTICHE – L’Atalanta ha mostrato qualche crepa di troppo in difesa in questa stagione. In Serie A ha preso gol sempre, per un totale di tredici reti al passivo che valgono il sesto peggior totale in campionato. Dei gol segnati invece, punto di forza assoluto, ben sei sono arrivati negli ultimi quindici minuti del primo tempo. I giocatori con più passaggi di media sono i mediani, Remo Freuler e Mario Pasalic. Va sottolineato come nei primi 10 ci sia il solito Papu, nominalmente giocatore offensivo, ma regista a tutto campo della squadra.

GLI UOMINI – José Luis Palomino in difesa è un riferimento spesso sottovalutato e in questa stagione ha messo insieme anche due assist, valore top della squadra. Il fatto che non ci sarà oggi in Atalanta-Inter può quindi essere un vantaggio. Pasalic si sta disimpegnando come mediano in assenza di Marten de Roon, dimostrandosi una risorsa importante per Gasperini. Il Papu Gomez, come detto, è l’elemento centrale dell’intera squadra. Sa leggere ogni situazione, scegliersi il ruolo e in questo momento è il migliore sia nei gol (quattro) sia negli assist (due) della squadra.