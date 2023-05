Aspettando Manchester City-Inter come prosegue la corsa per un posto Champions League?

L’Inter non ha ancora la certezza di essere protagonista in Champions League anche nella prossima stagione. Per averla è necessario raggiungere l’obiettivo minimo in Serie A… oppure battere il Manchester City a Istanbul! Nel frattempo in Serie A continua la corsa ai posti utili per giocare nell’Europa che conta e sono sei le squadre in lotta. Analizziamo la situazione

CORSA CHAMPIONS – La 36ª giornata di Serie A, la terzultima di questa stagione sportiva 2022/23, si accende con la sfida al vertice tra Napoli e Inter che, dopo le ultime stagioni di Champions League, vorrà continuare a giocare sul palcoscenico più bello del calcio europeo. A prescindere da come finirà la Finale contro il Manchester City a Istanbul. La corsa ai primi quattro posti (tre se non consideriamo il Napoli) si gioca tra sei-sette squadre. Quelle che hanno dimostrato di avere una marcia in più da inizio anno. Dopo aver consultato un’adeguata guida scommesse, le favorite per la Top-4 risultano Napoli, Juventus (penalizzazione permettendo, ndr), Inter e Lazio. Con la Juventus che guida il gruppo delle pretendenti alla Champions League con 69 punti davanti all’Inter a quota 66, alla Lazio a 65 e al Milan a 61. Poi Roma 59 e Atalanta 58. Una corsa che sembra già scritta ma che, a tre giornate dalla fine, potrebbe riservare qualche sorpresa. È pur vero, però, che le inseguitrici non sembrano brillare in quanto a forma fisica.

Non solo l’Inter per la Champions League

ALTRE CIQNUE PRETENDENTI – Il Milan, che aveva vinto lo scontro diretto con la Lazio a San Siro per 2-0 con i gol di Ismael Bennacer (17’) e Theo Hernandez (29’), ha però frenato contro lo Spezia. Perdendo la possibilità di avvicinarsi al quarto posto. Lazio che, dal canto suo, non è riuscita ad allungare le distanze, pareggiando 2-2 allo scadere con il Lecce. Una prestazione che fa pensare a una squadra stanca nonostante la precoce eliminazione da tutte le coppe nazionali e internazionali. La fortuna di Maurizio Sarri si manifesta, come detto, nell’incapacità delle avversarie di approfittarne. Il Milan su tutti, ma anche Roma e Atalanta, fatica a trovare risultati. I giallorossi non vincono in campionato dal 16 aprile (3-0 con l’Udinese), poi 3 pareggi e 2 sconfitte in cinque partite, che hanno visto tre scontri diretti per i primi posti. Il primo contro l’Atalanta, perso 3-1. Il secondo contro il Milan, pareggiato 1-1. E il terzo contro l’Inter, perso 0-2 all’Olimpico. Contro il Bologna José Mourinho ha schierato le seconde linee in vista del ritorno di Europa League, sintomo di una società e di un allenatore che guardano più al presente che al futuro. Un futuro che, però, potrebbe voler dire Europa Conference League o addirittura nessuna coppa europea nella stagione 2023/24. L’Atalanta, infatti, è a un solo punto di distacco e ha dimostrato di poter raggiungere tranquillamente il sesto posto. Hellas Verona, Inter e Monza sono le ultime tre partite della squadra di Gian Piero Gasperini. Tolta l’Inter, le altre due sono decisamente alla portata della Dea. Chi giocherà in Champions League nella prossima stagione?

Quote e pronostici 36ª giornata Serie A

CONSIGLI E QUOTE – Vediamo rapidamente le quote, suggerite dai migliori bookmakers nazionali, riguardo i prossimi incontri di Serie A per le squadre impegnate nella corsa Champions: Atalanta-Verona, come anticipato, è nettamente a favore della squadra di casa, che viene bancata a 1.55 per la vittoria (1) contro i 5.75 per la sconfitta (2). Altrettanto favorevole è la vittoria del Milan contro la Sampdoria, ormai retrocessa da tempo, con il segno 1 di Milan-Sampdoria che viene bancato a 1.19.Napoli-Inter vede la squadra di Simone Inzaghi favorita rispetto ai nuovi Campioni d’Italia, con il segno 2 che viene pagato 2.35 volte la posta contro i 3.05 del segno 1. Anche Udinese-Lazio propende per una vittoria della squadra in trasferta, pagando 2.00 volte la vittoria dei biancocelesti (2) contro i 3.70 della squadra di casa (1). Roma-Salernitana dovrebbe essere una partita favorevole per i giallorossi, che potrebbero ritrovare la vittoria (1) in campionato a 1.55. Infine Empoli-Juventus, che vede gli uomini di Massimiliano Allegri favoriti contro i padroni di casa per 1.73 (2) contro 4.75 (1). Situazione in aggiornamento.