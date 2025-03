Asllani torna protagonista! Senza Zielinski un ruolo diverso

Kristjan Asllani torna protagonista dopo l’infortunio di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell’Inter avrà un ruolo diverso nelle prossime settimane e Simone Inzaghi gli darà fiducia.

SITUAZIONE – Kristjan Asllani in questa stagione ha avuto una centralità diversa rispetto all’anno scorso. Al terzo anno di Inter il centrocampista ha acquisito fiducia e conquistato Simone Inzaghi, che lo ha utilizzato spesso come prima scelta in assenza di Hakan Calhanoglu. Il turco adesso sta bene e dal Monza pare stia tornando sui suoi vecchi alti livelli. Mancherà però Piotr Zielinski per un mese e mezzo o due, perciò ci sarà assolutamente bisogno di Asllani così come di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo avrà la responsabilità della titolarità oggi con il Feyenoord, il compagno invece avrà minutaggio comunque importante.

Asllani, i dati sulla stagione con l’Inter

MINUTAGGIO – Asllani ha già giocato sei gare da titolare in Serie A ed è lo stesso numero dell’intera passata stagione. Il centrocampista aggiunge a questo dato le tre partite da titolare in Champions League, esattamente una gara in più rispetto all’anno scorso. Inzaghi quindi ha avuto più fiducia in lui e Asllani non ha tradito. Il suo punto più basso è stata la Supercoppa Italiana, ma l’albanese ha reagito in maniera convincente. L’assist con l’Empoli, la grande prestazione con il Feyenoord di una settimana fa e tanto altro in questo momento del classe 2002.