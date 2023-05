Asllani, Torino-Inter la giusta occasione per mostrare il suo valore

Sabato l’Inter si prepara ad affrontare il Torino nell’ultima gara del campionato. Vista però l’imminente finale di Champions League Inzaghi non vuole mettere a rischio i calciatori migliori e per questo prepara un massiccio turnover. Per calciatori come Kristjan Asllani l’occasione sarà quindi ghiotta per mostrare il loro reale valore.

TURNOVER − Nell’ultimo match dell’anno contro il Torino, Simone Inzaghi è pronto a effettuare un massiccio turnover. L’obiettivo infatti è quello di non correre rischi e concedere ai titolarissimi più riposo possibile in vista della finale di Champions League a Istanbul. Turnover non vuol dire però rinunciare a vincere, anche perché l’Inter è ancora in corsa per la seconda posizione in classifica. Infatti Inzaghi punterà proprio sulla voglia di dimostrare le proprie doti, di quei calciatori che fino ad ora hanno trovato meno spazio. Uno di questi è sicuramente Kristjan Asllani, arrivato in estate in nerazzurro come ottimo talento da valorizzare ma che, viste le tante difficoltà incontrate dall’Inter, il campo lo ha visto pochissime volte.

TALENTO E PERSONALITÀ − Comunque il giovane centrocampista albanese nelle sue rare apparizioni ha fatto intravedere ottime cose. Ad esempio nella gara persa con il Napoli per 3-1 è stato uno dei pochi a non sfigurare e nel 3-3 del Camp Nou è entrato bene in campo rischiando di segnare anche il gol vittoria del 3-4. Quindi sabato contro il Torino avrà finalmente la possibilità di mettere in evidenza tutte le sue doti. L’ex Empoli è infatti in grado si assolvere più che dignitosamente a compiti di regia, vista la grande tecnica e visione di gioco di cui è dotato. Inoltre ha spesso dimostrato di essere molto avvezzo a tentare di saltare l’uomo in situazioni dove lo scarico al compagno è più complicato da eseguire. Segnali questi di un calciatore dalla grande personalità e dal sicuro futuro.