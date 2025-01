Asllani titolarissimo di Venezia-Inter! Senza Calhanoglu una sola opzione

Kristjan Asllani sarà sicuramente titolare nella trasferta di domenica che vedrà l’Inter impegnata contro il Venezia. Senza Hakan Calhanoglu la sola opzione di Simone Inzaghi è l’albanese.

NESSUN DUBBIO! – Bocciare Kristjan Asllani per gli errori di Supercoppa Italiana sarebbe un grande abbaglio. In questo preciso momento in cui già Davide Frattesi sta bussando alla porta di Simone Inzaghi creare ulteriori problemi non è proprio consigliato. La grana relativa al centrocampista italiano lascia dubbi perché d’ora in poi si sa se effettivamente verrà impiegato e il numero delle partite in programma impone di fare scelte oculate. Tra queste scelte oculate capiremo nelle prossime settimane se ci sarà anche lui. Asllani sarà sicuramente parte della rosa di Inzaghi e il motivo è molto semplice. Senza Hakan Calhanoglu l’albanese è l’unica opzione quest’anno.

Asllani sì, gli esperimenti no! La linea di Inzaghi in regia

ESPERIMENTI – Nicolò Barella ha giocato da regista, anche Piotr Zielinski ci ha provato con la Juventus. Nessuno però ha dimostrato di poter ricoprire quel ruolo, ma soprattutto entrambi hanno perso troppo per quanto potrebbe dare alla squadra in altre zone del campo. Asllani è la soluzione al problema e lo sarà almeno fino alla prossima estate, quando inevitabilmente verranno fatte valutazioni sui suoi tre anni in nerazzurro. Il giocatore ex Empoli ha ancora tanto da migliorare e nonostante il tempo trascorso alcuni difetti sono sempre gli stessi. Palese dimostrazione i due errori con il Milan. Ciò però non deve limitare le scelte di Inzaghi, che ha bisogno di Asllani. In Venezia-Inter sarà lui il titolare e avrà l’occasione per far dimenticare le sue brutte prestazioni. Anche perché lo ha già fatto in passato, precisamente lo scorso anno. Fiorentina, Atalanta, Roma sono partite in cui Kristjan da titolare ha giocato ad altissimi livelli, perciò bisogna solo avere fiducia.