Asllani titolare contro il Sassuolo: Inzaghi cerca risposte dal vice-Brozovic

Secondo le ultime di formazione, Kristjan Asllani verrà schierato dal 1′ contro il Sassuolo, dopo l’esordio da titolare contro la Roma nella scorsa giornata di campionato. Simone Inzaghi, che lo ha tenuto a riposo contro il Barcellona, vuole risposte dal classe ’02. Il giocatore, d’altra parte, è pronto a dimostrare di meritare la fiducia del tecnico

ANOTHER ONE – Un’altra chance per Kristjan Asllani, che verrà schierato dal 1′ contro il Sassuolo al Mapei Stadium (qui per gli ultimi aggiornamenti di formazione). Il regista albanese collezionerà così la seconda presenza da titolare, dopo il buon debutto dal primo minuto contro la Roma. Nonostante la sconfitta, Asllani aveva offerto una prestazione più che sufficiente, soprattutto nella ripresa, arrivando anche a sfiorare il gol.

RISPOSTE – Quelle che cerca Simone Inzaghi dal suo vice-Brozovic. Asllani deve dimostrare di aver completato il processo di integrazione nerazzurro. La paura deve essere allontanata in favore di coraggio e audacia. Inzaghi ha dimostrato di averne anche in Champions League, buttando nella mischia il numero 14 per gli ultimi minuti di partita. Asllani ha la possibilità di dimostrare di essere un giocatore coraggioso, condizione fondamentale per poter giocare nell’Inter. E soprattutto, può dimostrare di non aver paura di prendere in mano il centrocampo nerazzurro. Anche perchè l’assenza di Brozovic, in qualche modo, va colmata. Ed è proprio Asllani il prescelto per adempiere a questo compito.