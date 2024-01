Asllani, per la tecnica parlano i numeri. In Fiorentina-Inter serve un altro step

Tutti gli occhi sono puntati su Kristjan Asllani in vista di Fiorentina-Inter, visto il ruolo delicato che dovrà andare a coprire al posto di Hakan Calhanoglu. Andiamo ad analizzare qualcuno dei suoi dati stagionali, grazie ai numeri forniti da FootData.

PRECISIONE – Un dato che salta subito agli occhi di Kristjan Asllani andando ad analizzare le sue ultime presenze in campo, è sicuramente la grande precisione e tecnica nel trattare la palla. Lo dimostra, per esempio, l’ottimo ingresso in campo in Monza-Inter: entrato a mezz’ora dal termine della gara, il centrocampista albanese ha messo a segno 12 passaggi su 12 tentati, oltre a 1 lancio (riuscito) e a 1 cross (riuscito), con un tasso, chiaramente, del 100%. Buonissimi i numeri anche nella gara di Champions League contro la Real Sociedad, dove, sceso in campo da titolare, Asllani ha avuto un tasso di precisione dell’81% grazie a 13 passaggi riusciti su 16. 2, inoltre, i lanci riusciti (su 3 tentati).

Asllani, tecnica indiscutibile. Ma per Fiorentina-Inter serve un altro step

CONTRIBUTO DIFENSIVO – Come analizzato dai numeri, la tecnica di Asllani è sicuramente indiscutibile. Per dare un contributo tangibile in Fiorentina-Inter, però, serve fare uno step successivo. Ovvero una maggiore utilità in fase difensiva, proprio come messo in mostra da Hakan Calhanoglu. Recuperi palla e chiusure sono una parte fondamentale del ruolo che Asllani dovrà ricoprire nella gara di domani, anche grazie all’aiuto dei compagni di centrocampo. In particolar modo Henrikh Mkhitaryan, che, numeri alla mano, è uno dei giocatori in grado di fornire ottime prestazioni anche e soprattutto a livello difensivo.