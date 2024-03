Asllani costretto agli straordinari… E attenzione all’Atletico Madrid

Kristjan Asllani sembra ormai sempre più orientato verso un’altra partenza da titolare in occasione della trasferta di Bologna in programma sabato alle 18. Si tratterebbe della quarta consecutiva, con un occhio anche in vista dell’Atletico Madrid.

STRAORDINARI – Asllani verso la quarta consecutiva da titolare in Bologna-Inter. Il recupero a rilento di Calhanoglu dopo il fastidio muscolare accusato post andata contro l’Atletico Madrid costringerà l”albanese a prendere di nuovo le redini del centrocampo dal primo minuto. Dopo le gare contro Lecce, Atalanta e Genoa, Asllani avrebbe di nuovo una grossa responsabilità sulle sue spalle. Costretto agli straordinari, ha già fatto vedere nell’ultima gara contro i rossoblu di aver però bisogno di riposo, con una prestazione in calo specialmente nel secondo tempo (tanto che il gol del 2-1 nasce da una sua palla persa ingenuamente a centrocampo). Resta da capire se nel mirino ci sia anche il ritorno con l’Atletico Madrid, mercoledì prossimo. La speranza di Simone Inzaghi è di riavere Calhanoglu a disposizione, ma se il turco non dovesse riuscire a giocare nemmeno un minuto a Bologna, sarà difficile riaverlo dal primo minuto a Madrid.