Asllani, arriva la stagione giusta! Senza Brozovic è il suo momento

L’addio di Marcelo Brozovic dall’Inter verso l’Al-Nassr carica di responsabilità il giovane arrivato dall’Empoli, Kristjan Asllani. In arrivo per l’albanese una stagione da assoluto protagonista.

POCO SPAZIO – Kristjan Asllani ha concluso la sua prima stagione all’Inter così come l’aveva iniziata, in panchina per 90 e più minuti durante la finale di Champions League giocata dai suoi compagni. La giornata era speciale, non così tanto per lui che avrebbe voluto giocare una partita così importante. L’anno d’esordio in nerazzurro non è andato affatto bene, nonostante l’infortunio di Marcelo Brozovic a settembre Simone Inzaghi ha preferito sempre e solo Hakan Calhanoglu. Asllani ha totalizzato 860 minuti in stagione, addirittura Roberto Gagliardini in scadenza di contratto ha giocato di più, 1038 minuti. La sua storia ora potrebbe però cambiare, lo aiuta il mercato estivo programmato dalla società nerazzurra.

Asllani, il destino nelle tue mani!

FUTURO – Marcelo Brozovic ha accettato la proposta faraonica dell’Al-Nassr, svolgerà già oggi le visite mediche per il club dell’Arabia Saudita. L’Inter aveva già programmato tutto. L’investimento di Asllani preludeva nell’estate scorsa a questa soluzione. La scoperta di Calhanoglu in regia ha sicuramente indirizzato e velocizzato il processo, ma sarebbe arrivato il momento per l’albanese. Il prossimo anno sarà l’occasione giusta per Asllani per dimostrare il suo valore, accennato ripetutamente nelle poche partite disputate. Il suo modo di giocare è diverso rispetto a quello del turco, meno verticale e più attendista. Sicuramente nelle sue occasioni il centrocampista è stato troppo frettoloso, forzando giocate in modo tale da farsi vedere da Inzaghi. Nella stagione a venire ci si aspetta un rendimento migliore, la fiducia arriverà e il destino sarà solo nelle sue mani, o meglio, nei suoi piedi! L’investimento di 14 milioni di euro dall’Empoli non può essere vano, anche al tecnico piacentino il compito di rendere Asllani il futuro regista titolare dell’Inter.