Asllani si ritrova: ruolo chiave di Inzaghi decisivo anche in futuro

Venezia-Inter ha restituito un Asllani recuperato, tecnicamente e mentalmente. Un fatto importante anche per il futuro, che ha come motore Inzaghi.

SETTIMANA NEL MIRINO – Asllani non ha vissuto una settimana facile post Supercoppa. Tutte le colpe infatti sono andate su di lui, facendone il capro espiatorio da sacrificare al più presto. Tradotto, nessuno voleva più vederlo in campo. Nessuno tranne Inzaghi. Che per sua fortuna è l’unico a dover realmente decidere del suo destino. E così col Venezia è arrivato il riscatto.

CURA PSICOLOGICA – Dopo la vittoria in campionato Asllani ha parlato ai microfoni, spiegando bene cosa ha vissuto. C’è una frase in particolare che rivela quanto sia stata importante la fiducia di Inzaghi: “Lo ringrazio perché oggi non era facile schierarmi dopo tutto quelle critiche. Mi ha parlato oggi, ma anche in settimana. Anche io non ero sicuro, qualcosa avevo letto e i miei genitori a casa mi avevano detto di aver letto. Sono comunque contento di avere al mio fianco un allenatore e compagni che mi aiutano”. L’albanese insomma non è rimasto indifferente alla prestazione col Milan e alle seguenti critiche. Ha sentito il peso delle due cose. Tanto da perdere fiducia in sé stesso. Da aver paura a tornare in campo, in un certo senso. E qui ci ha pensato l’allenatore. Inzaghi gli ha parlato, gli è stato vicino e gli ha fatto capire che avrebbe contato su di lui. Ancora, anzi subito. Un lavoro psicologico che ha portato l’ex Empoli a rispondere e ritrovarsi sul campo, risultando anche decisivo. Un passo importante anche per il futuro.

NUOVO INIZIO – L’Inter infatti ha bisogno di Asllani. Lui ha il ruolo di vice Calhanoglu. L’unico a coprirlo non da adattato. Un ruolo delicato quanto importante. Inzaghi non poteva prevedere il nuovo infortunio del turco, e ne avrebbe fatto volentieri a meno. Ma il lavoro psicologico fatto sull’albanese prima di Venezia-Inter si rivela singolarmente prezioso ora che Asllani dovrà per forza essere riproposto come titolare con continuità. Il giocatore infatti è ritrovato, in primis mentalmente e poi anche tecnicamente. Quindi nelle condizioni di dare il suo contributo. Tutto grazie alla gestione dell’allenatore della sua settimana più difficile.