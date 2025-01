Asllani sì o no? Il grande dubbio alla vigilia di Inter-Empoli!

Kristjan Asllani ci sarà o no dal primo minuto in Inter-Empoli? Il grande dubbio della vigilia dipende dalle condizioni di un compagno a centrocampo.

MOMENTO – Kristjan Asllani è in un momento piuttosto difficile. L’assenza di Hakan Calhanoglu avrebbe dovuto dargli molta più fiducia in quanto i minuti sono aumentati. Simone Inzaghi gli ha concesso la possibilità di giocare due partite consecutive da titolare, più 70 minuti della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Nel tempo a disposizione Asllani però è andato in difficoltà e mentalmente sembra non uscirne. La prestazione col Bologna lascia forti dubbi sul suo futuro, ma l’allenatore deve prima pensare ai prossimi impegni. Il più grande quesito riguarda Inter-Empoli.

Asllani, la titolarità dipende da altri!

PRESENZA – La titolarità di Asllani non dipende da lui in questo momento. Se Henrikh Mkhitaryan sarà al 100% e disponibile per la partita di domani l’albanese rimarrà in panchina. L’allenamento odierno darà ulteriori informazioni a riguardo, nel caso di risposte positive dall’armeno il centrocampo è già definito. Simone Inzaghi ha in mente di utilizzare Piotr Zielinski da mediano con Mkhitaryan e Nicolò Barella. Asllani si tiene pronto solo qualora il compagno ex Roma non stia bene, altrimenti riprenderà il posto da titolare contro lo Sparta Praga in Champions League. Non è una bocciatura, sono rotazioni essenziali in un momento ricco di partite.