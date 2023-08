Asllani sesto ‘fantasma’ nei piani di Inzaghi ora: l’Inter cambia tutto?

Asllani fatica a trovare spazio nell’Inter di Inzaghi e c’entra poco che la stagione sia appena iniziata. Il centrocampista albanese continua a retrocedere (solo virtualmente?) nelle gerarchie e il calciomercato, essendo ancora aperto, potrebbe regalare ancora qualche sorpresa sul gong

CAMBIO MODELLO – Il 3 luglio 2023 la vita calcistica di Kristjan Asllani cambia. In seguito alla cessione di Marcelo Brozovic, il classe 2002 albanese scala una gerarchia nel centrocampo nerazzurro. Da vice del vice-Brozovic a backup di Hakan Calhanoglu, che viene promosso da Simone Inzaghi nel ruolo di nuovo regista della squadra. Cambia poco per Asllani, che deve solo modificare il “modello” da cui trarre insegnamenti per provare a imporsi nelle rotazioni. L’avvicendamento tra le mezzali Roberto Gagliardini e Davide Frattesi consolida il ruolo del 21enne scuola Empoli come “ultima opzione” per il centrocampo di Inzaghi. Il quartetto titolare è quello formato proprio da Calhanoglu, Nicolò Barella con l’alter ego Frattesi e ovviamente Henrikh Mkhitaryan, punto fermo dell’idea inzaghiana. Quattro centrocampisti per tre maglie. Poi c’è Asllani, che diventa “quinto” in attesa che l’Inter definisca i suoi piani di mercato a centrocampo… Domanda obbligatoria: in questi piani dell’Inter c’è ancora Asllani per Inzaghi?

Sensi modifica le gerarchie di Inzaghi in mezzo

SESTO MEDIANO – A sessanta giorni da quel 3 luglio si saprà con certezza il ruolo di Asllani nel nuovo centrocampo dell’Inter di Inzaghi. Fino a quel momento – che coincide con la chiusura della finestra estiva del calciomercato – resterà il dubbio. Il dubbio nato dall’operazione Lazar Samardzic, poi naufragata. Perché acquistare un coetaneo di Asllani per completare il centrocampo con due talenti 21enni destinati alla panchina fissa? E il dubbio non è risolto con la permanenza di Stefano Sensi, che non si colloca in nessun modo come “sesto centrocampista” nell’Inter di Inzaghi. Nel gioco delle coppie, Sensi è il backup di Mkhitaryan. E visto che non dà garanzie fisiche – come fatto capire direttamente da Beppe Marotta -, Lucien Agoumé è “costretto” a rimanere ad Appiano Gentile per fare numero. Agoumé – classe 2002 come Asllani -, però, non c’entra nulla con Mkhitaryan. Piuttosto può dare un’opzione in più a Inzaghi davanti alla difesa, pur essendo diverso da Calhanoglu: Asllani è comunque il “sesto”, Agoumé non lo è.

I piani dell’Inter su Asllani (e Agoumé)

SOLUZIONE URGENTE – Essere il “sesto” per Asllani, a differenza della prima – difficile – stagione a Milano, significherebbe altro. Un po’ vice-Calhanoglu, un po’ vice-Mkhitaryan… Ah ma c’è già Sensi per quel ruolo, con due classe 2002 in panchina fissi, giusto? Allora qualcosa non torna. Quel qualcosa non torna ma dovrà tornare entro le ore 20:00 di venerdì 1° settembre. Agoumé e/o Sensi in uscita per fare spazio al sesto centrocampista richiesto da Inzaghi? Un vero “sesto” (a costo pressoché prossimo allo zero…) di completamento che permetta ad Asllani di tornare a essere il quinto nelle rotazioni? Oppure un profilo ingombrante, magari anche più di Sensi? Risposta non scontata. Agoumé aspetta novità ma non è l’unico adesso: Asllani all’Inter da sesto centrocampista è uno spreco ma considerarlo almeno prima scelta come vice-Calhanoglu nelle rotazioni è doveroso. Altrimenti si risolva il problema prima che sia troppo tardi, perché vederlo scalare ulteriormente nelle gerarchie in mezzo al campo, diminuendo il minutaggio già ridicolo della prima stagione con Inzaghi, non servirebbe a nessuno.