Asllani, scarso minutaggio (e in un solo ruolo). Inzaghi, più coraggio!

Kristjan Asllani continua a trovare poco spazio con la maglia dell’Inter (e solo in un ruolo). Anche col Viktoria Plzen poco meno di 7′ in campo. Serve più coraggio da parte di Inzaghi

CORAGGIO – Sono pochi, anzi pochissimi, i minuti disputati da Asllani con la maglia dell’Inter. Fra Serie A e Champions League, l’ex Empoli ha accumulato appena 30′ in campo. Un basso minutaggio ed in un solo ruolo: quello di vice-Brozovic. Troppo poco per un talento classe 2002 che, nella scorsa stagione, ha dimostrato personalità e qualità e di saper ricoprire più ruoli a centrocampo. Inzaghi dovrebbe certamente concedergli più spazio e non “confinarlo” al solo ruolo di backup all’intoccabile Brozovic: il numero 14 nerazzurro, viste qualità e gamba, può tranquillamente ricoprire il ruolo di mezzala a vocazione offensiva, prendendo quindi il posto, all’occorrenza, di Calhanoglu e di Mkhitaryan. Il talento grezzo di Asllani va coccolato e raffinato: un minutaggio così striminzito rischia di rallentare la crescita del calciatore che ha tutti i mezzi per imporsi ad alti livelli.