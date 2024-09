Per Asllani regia da registrare in Monza-Inter. Nonostante i dati

Kristjan Asllani si prende la maglia da titolare in Monza-Inter (1-1). Tuttavia il regista albanese non riesce a sostituire adeguatamente Hakan Calhanoglu. Nonostante i numeri, una prestazione sottotono per lui.

PRIMA CHANCE – In vista del doppio impegno contro Manchester City (mercoledì) e Milan (domenica), Simone Inzaghi vara un ampio turnover in Monza-Inter. Pagandone le conseguenze a gara in corso e nel risultato finale. Tra i giocatori in campo dal 1′ per la prima volta in stagione, c’è anche Kristjan Asllani. Che regala ad Hakan Calhanoglu un turno di riposo. I numeri del regista al fischio finale non sono affatto negativi, come vedremo a breve, tuttavia la sua prestazione non può definirsi positiva.

TEMPI DIVERSI – Nella scorsa stagione, quando chiamato in causa, Asllani ha risposto sempre molto bene. Incidendo bene in diverse partite delicate sulla via dello Scudetto (contro Roma, Fiorentina e Genoa per dirne alcune). Eppure quello di ieri in Monza-Inter sembra un passo indietro nel suo percorso di crescita. In 73′ di gioco, Asllani tocca più palloni di tutti: 104 in totale secondo il report della Lega Serie A. Che lo portano a completare 84 passaggi, di cui 63 in avanti. Ma la sua è una regia tutt’altro che efficace. Anzi, la sensazione è che tocchi troppe volte il pallone prima di scegliere che direzione imprimere al passaggio. Ricorrendo troppo spesso all’appoggio indietro. Scelta che sottolinea una certa insicurezza. Una prestazione negativa che Asllani dovrà essere bravo a far dimenticare alla prossima occasione, visto anche l’attestato di fiducia da parte della società.