Asllani potrà fare l’interno? La contingenza può spingere Inzaghi alla prova

La situazione a centrocampo dell’Inter potrebbe portare Inzaghi a rivedere la sua concezione del ruolo di Asllani. Il giovane infatti è l’unica opzione di qualità rimasta tra le riserve.

EMERGENZA A CENTROCAMPO – Abbiamo parlato di come l’infortunio di Calhanoglu unito alla diffida di Brozovic potrebbe portare ad un aumento del minutaggio di Asllani. Ma riguardo al giovane albanese c’è anche un discorso di ruolo da affrontare. Perché la contingenza può portare Inzaghi a rivedere le sue idee. Che al momento paiono immutabili.

QUESTIONE DI RUOLO – Asllani è arrivato all’Inter per coprire il ruolo di vice Brozovic. Una casella scoperta nella rosa praticamente da quando il croato è arrivato in nerazzurro. Nelle prime uscite in pre campionato Inzaghi però lo ha anche provato da interno. Una posizione che non ha ricoperto a Empoli, ma a cui sembrava potersi adattare. Il tecnico però dopo quegli esperimenti ha chiuso la porta. Mandandolo in campo esclusivamente da regista al posto del numero settantasette. Una scelta chiara, netta. Ma adesso, come dicevamo, c’è una piccola emergenza a centrocampo. Specialmente alla voce qualità.

SOLO UN’OPZIONE – Con Calhanoglu fuori dalle rotazioni il ruolo di secondo regista, di interno di regia, di opzione di qualità avanzata dell’Inter verrà preso da Mkhitaryan. L’armeno è arrivato apposta per portare dribbling e assist. Ma adesso c’è solo lui. Escludendo Asllani infatti come riserva a centrocampo rimane solo Gagliardini. Che tutto può essere meno che un regista o un’opzione di qualità. In caso di turnover o di dover sostituire Mkhitaryan quindi perché non fare uno strappo alla regola pensando all’albanese?

CAMBIO DI RUOLO? – In questo momento Asllani è l’unica opzione di qualità tra le riserve di centrocampo di Inzaghi. Senza fossilizzarsi sul ruolo, il giovane ha tecnica, visione di gioco, corsa, anche capacità di portare palla. Siamo sicuri che dovendo fare un cambio il tecnico non si rivolgerà a lui? Puntando sempre e solo su Gagliardini come interno? La possibilità c’è. Inzaghi rivedrà le sue idee?