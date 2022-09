Asllani, poco spazio è ‘normale’ ma non troppo! Con la Roma due strade

Asllani dal ritiro della Nazionale albanese ha parlato del poco spazio trovato finora all’Inter definendolo “normale” (vedi articolo). Il giovane centrocampista nerazzurro tiene i piedi ben saldi a terra ma di normale nel suo impiego con il contagocce attualmente non c’è niente. E spieghiamo anche perché

NORMALE MA NON TROPPO – Kristjan Asllani è un giovane di talento che sta cercando di farsi spazio in un grande club come l’Inter ed è logico che attualmente definisca “normale” il poco spazio trovato. Il centrocampista albanese rappresenta però il futuro e dovrebbe essere inserito piano piano. L’ex Empoli è giunto a Milano in qualità di vice Marcelo Brozovic, ma di fatto il vice del croato non lo ha mai fatto, se non per brevissimi spezzoni di partita. Siamo sicuri che sia proprio così normale non vederlo quasi mai in campo? Nemmeno quando gli viene preferito Roberto Gagliardini? Forse una domanda è giusto farsela.

AZZARDO – Asllani dopo la sosta tornerà a disposizione dell’Inter che sabato 1 ottobre affronterà la Roma a San Siro. Contro i giallorossi Simone Inzaghi dovrà fare a meno proprio di Brozovic, squalificato. Scoccherà l’ora di Asllani oppure la partita verrà considerata troppo delicata per un giovanissimo? Tutto può essere, ma una cosa è certa: senza azzardare mai nulla la famosa scossa difficilmente arriverà.