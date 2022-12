Asllani, poche chance anche in amichevole! Brozovic-Calhanoglu chiudono

Asllani continua a non trovare molto spazio all’Inter, nemmeno nelle amichevoli a differenza del giovane Bellanova che anche oggi contro la Reggina è stato confermato sulla corsia destra (vedi articolo). Il centrocampista, con l’imminente ritorno di Brozovic, rischia di scivolare ancora di più

GERARCHIE – Kristjan Asllani non riesce ad emergere all’Inter, in un dicembre di amichevoli che lo ha visto poco protagonista in generale a differenza di altri giovani, come Raoul Bellanova. L’albanese è stato preso come vice Marcelo Brozovic, ruolo poi ricoperto alla perfezione da Hakan Calhanoglu quando il croato si è infortunato. Proprio il ‘nuovo’ ruolo del turco, combinato all’imminente ritorno di Brozovic, rischiano di far scivolare ancora di più il giovane albanese.

Asllani, Inzaghi non lo vede nemmeno in amichevole: la pazienza come prima virtù

Inzaghi, infatti, sembra non vederlo e se succede anche nelle amichevoli evidentemente c’è qualcosa che non va. A gennaio l’Inter si troverà in corsa in quattro competizioni, contando anche la finale di Supercoppa italiana con il Milan, ma attualmente un suo impiego appare improbabile. Forse la Coppa Italia potrebbe essere un terreno fertile per concedere all’ex Empoli un po’ di spazio, ma Inzaghi raramente cambia le carte in tavola, soprattutto in mezzo al campo. Asllani dovrà avere pazienza, lavorare sodo e attendere la sua occasione che prima o poi sicuramente arriverà.